Los Vengadores 4: Su tráiler es el más visto de la historia en su estreno

La película 'Los Vengadores 4' es sin lugar a dudas uno de los títulos más esperados del año 2019. Ahora además, tras el gran lanzamiento de su primer tráiler completo se consolida su éxito situándose como el más visto en sus primeras 24 horas.

12 de diciembre de 2018 - David Ackerman

La película de acción de cómic 'Los Vengadores 4' llegará a las pantallas de una manera verdaderamente arrolladora. Contando con el récord absoluto de visualizaciones de su primer tráiler en apenas 24 horas desde su lanzamiento.



Dejando atrás a todas las cintas de Marvel y DC. Con el reciente estreno de 'Capitana Marvel'. Además de arrasar también a 'Aquaman', de próximo estreno en cines.



Posibles spoilers de LOS VENGADORES 4 La película inicia con la Milano (Guardianes de la Galaxia) llegando a Wakanda, de la nave bajan Tony y Nébula y se rencuentran con los sobrevivientes del enfrentamiento con Thanos. Luego, aparece el logo de Marvel Studios en fondo negro y este se desvanece haciendo alusión a los vengadores caídos en el argumento de la película 'Los Vengadores 3'.



Aparece la leyenda "un año después" y vemos a Thanos tranquilo y sólo mientras cosecha algo, haciendo alusión al cómic. Mientras tanto, en la Tierra vemos a un Tony convertido en el director de S.H.I.E.L.D . Tony pone a disposición de la tía May y de Harley (el niño de la película IRON MAN 3) un androide de la legión de hierro (los mismos de 'Los Vengadores 2'), ya que se siente culpable de la desaparición de Peter y porque la familia de este último desapareció tras el gran enfrentamiento.



El Capitán América junto con Viuda Negra y Máquina de Guerra van en busca de Ojo de Halcón , que se encuentra ahora en Japón cazando a sangre fría criaturas cambia forma (Skrulls) bajo el alias de Ronin. Aquí vemos el desastre que es Steve Rogers : ya que desde la batalla en Wakanda no tiene más ganas de pelear o vivir.



Thor , el Dr. Selvig y los sobrevivientes de Asgard van a un lugar en Noruega al que ellos conocían como Valhalla, en donde se establecen como colonia. En este lugar Thor tiene una visión en la que descubre que los desaparecidos por culpa de Thano s no están muertos, sino dentro de la gema del alma.







Thanos entra en la gema del alma para hablar con la pequeña Gamora, ahí se puede apreciar toda la gente desaparecida, pero todos están inmovilizados. La única que se mueve y habla es ella. Después de que Thanos termina de hablar y sale de la gema vemos que se encuentra la forma astral de Doctor Strange tratando de despertar y hacer reaccionar a sus compañeros que se encuentran dormidos. Logra despertar a todos y les revela esa única posibilidad que vio entre las más de 14 millones en la cual salían victoriosos.



De regreso en la tierra, se encuentran todos los héroes reunidos mientras Thor les habla de su visión, justo cuando llega Captain Marvel. Ella le comenta a los vengadores que puede localizar a Thanos para volver a enfrentarlo. Carol tiene una charla con el Capitán América y vuelve a motivarlo para que pueda vengar a sus amigos. Steve Rogers recapacita, se afeita y se pone el traje que utilizó en la primera película de 'Los Vengadores', es aquí cuando Tony Stark le devuelve su escudo de vibranium.