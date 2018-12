Aladdin: Primera portada con Will Smith como el genio de la lámpara

Comienza la promoción de la película 'Aladdin', contando con el actor Will Smith en el papel del genio de la lámpara, uno de los más llamativos dentro de la popular adaptación de la obra clásica.

19 de diciembre de 2018 - Mark Silverman

El gran éxito de las películas que llevan los cuentos clásicos al mundo de la imagen real da un nuevo paso con 'Aladdin'. Contando con Guy Ritchie al frente de la dirección. Ahora podemos ver a Will Smith dentro del papel del genio de la lámpara, uno de los más carismáticos de la historia clásica.



Guy Ritchie está al frente de la dirección después de cosechar un gran éxito con las dos películas de la saga Sherlock Homes. Sin olvidar su nueva versión de El Rey Arturo.



Por ahora no hay fecha acerca del proyecto en su inicio de rodaje. Pero su estreno quedaría para mediados del año 2018.



Recordemos que 'Aladdin' es uno de los proyectos de mayor éxito de Disney desde su creación. Y que contó con el genial Robin Williams como voz original del genio de la lámpara. Por lo que un homenaje no sería nada desdeñable al respecto.