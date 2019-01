Oscar 2019: No tendrán presentador tras la renuncia de Kevin Hart

La gala de entrega de los Oscar 2019 será sumamente atípica. No contará, por primera vez en casi cuatro décadas, con un presentador o conductor de la misma. Tras los tweets de carácter homófobo que salieron a la luz hace unas semanas.

10 de enero de 2019 - David Ackerman

Finalmente la Academia de Cine de Hollywood ha decidido prescindir de la figura de maestro de ceremonias por primera vez desde 1989. Tres décadas después la renuncia de Kevin Hart dejará "huérfana" a la gala de los premios más importantes del mundo. A pesar de que varios nombres como Ellen DeGeneres realizaron diversas campañas para conseguir que Hart estuviera de nuevo en la gala.



La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas ha decidido no contar con presentador principal para la gala de entrega número 91 de los Premios Oscar, que se celebrará el próximo 24 de febrero en el Dolby Theatre de Hollywood.



Según informaciones de Variety, tras semanas buscando un sustituto para Hart, que renunció a presentar la gala al salir a la luz unos tuits y chistes homófobos que hizo hace años, la Academia optará por no contar con un anfitrión para la ceremonia por primera vez en tres décadas.



La última vez que los premios más importantes del cine no contaron con un maestro de ceremonias fue en 1989. Finalmente, el polifacético actor da por cerrada la posibilidad de presentar los Oscar 2019. "¿Lo haría alguna vez? No, se acabó. Se acabó. El momento pasó y fue una bendición, me entusiasmó la oportunidad y todavía estoy entusiasmado", aseguró Hart en otra entrevista concedida a Variety.