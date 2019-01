Wonder Woman 3: Su argumento se desarrollará en la actualidad

La película 'Wonder Woman 3' desarrollará su argumento en nuestros días. Tal y como acaba de trascender. Un planteamiento que encaja dentro de los proyectos para el estudio de cara a las próximas sagas, tanto monográficas como de grupo.

28 de enero de 2019 - Mark Silverman

La película 'Wonder Woman 3' llegará como la conclusión de una potente saga monográfica de DC. Al menos ese es el planteamiento inicial para el estudio. Una producción que llegará en torno al año 2020, una vez se demoró en el calendario la puesta de largo de la segunda película.



La primera entrega de la saga discurrió -en su grueso- en la época de la Primera Guerra Mundial. La segunda, según trascendió, lo hace en los años ochenta del siglo pasado. Y la tercera cinta transcurrirá en nuestros días. Un giro para ir engranando con la trama principal de 'La Liga de la Justicia' una vez la saga se retome tras el fiasco de la cinta dirigida por Zack Snyder (en primer término) y "rematada" por Joss Whedon.



'Wonder Woman' fue la cinta de mayor éxito del universo cinematográfico DC. Incluso superando en cifras a 'La Ligad de la Justicia'. Sin embargo parece que DC está mirando con mejores ojos a otros proyectos como 'Joker', dirigida por Todd Phillips y protagonizada por Joaquin Phoenix.



El argumento de la primera película 'Wonder Woman' se presentaba así:



Cuando un piloto estadounidense sufre un accidente y termina en las costas de su isla natal, y habla a Diana del enorme conflicto bélico existente en el mundo interior, ella decide salir de su hogar, totalmente convencida de que puede detener dicha amenaza. Lucha junto a ese hombre para acabar con todas las guerras. Es en ese momento cuando Diana descubre todos sus poderes... y su verdadero destino.