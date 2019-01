Birds of Prey: Primera imagen de Margot Robbie como Harley Quinn

La actriz Margot Robbie protagoniza la película 'Birds of Prey'. Ahora además podemos verla en la primera imagen desde el set de rodaje de la producción de DC. En la que dará vida, una vez más, a Harley Quinn.

29 de enero de 2019 - David Ackerman

La nueva entrega de 'Birds of Prey' dentro del universo cinematográfico DC marcaría el arranque de la trilogía sobre Harley Quinn, uno de los personajes de mayor impacto dentro de las últimas entregas de dicho universo. Contando con la actriz Margot Robbie al frente del mismo.



Ahora podemos ver la primera imagen de Margot Robbie en el papel principal de la película, dando vida a Harley Quinn, tras su debut en Escuadrón Suicida.



En primer lugar, tenemos actualizaciones sobre cómo Black Canary, Huntress, Harley Quinn y Renee Montoya se mostrarán en la película y los roles que desempeñarán en el argumento de 'Birds of Prey': Para empezar el personaje de Black Canary (Jurnee Smolett-Bell) esa una cantante que lucha contra el crimen por las noches. Huntress (Mary Elizabeth Winstead) fue asesina de Black Mask hasta que descubrió que él mató a su familia. Así que ahora pone todo su empeño en atraparle. Harley Quinn (Margot Robbie) está intentando pasar página de su vida con The Joker (a quien se hace referencia, pero no se ve dentro del metraje).



Renee Montoya (Rosie Pérez), por otro lado, tiene en su punto de mira a Huntress y Black Canary debido al recuento de cadáveres que han acumulado.



Como lo sugirió la sinopsis de la trama filtrada anteriormente, Black Mask supuestamente secuestrará a Cassandra Cain para explotar sus habilidades como asesina.



También se cita la posibilidad de "un cameo de alto impacto" dentro del universo cinematográfico DC. Aunque ese punto está por revelar.



'Birds of Prey' está programada para llegar a los cines el 7 de febrero de 2020.