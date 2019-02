Escuadrón Suicida 2: Zack Snyder sigue como productor de la película

El cineasta Zack Snyder podría regresar al universo cinematográfico DC, o al menos continuar en el mismo en labores de producción. Concretamente para el título 'Escuadrón Suicida 2'.

2 de febrero de 2019 - Mark Silverman

Después de que se confirmara la presencia de James Gunn en la dirección de 'Escuadrón Suicida 2', es el momento de hablar, una vez más, de Zack Snyder en labores de producción. Quien fuera "todopoderoso" en el universo DC tras dirigir 'El Hombre de Acero', 'Batman vs Superman' y 'La Liga de la Justicia', vio como su labor quedaba truncada tras los nefastos resultados finales de la cinta de grupo del universo DC.





El cineasta ya ha confirmado que será productor ejecutivo en 'Wonder Woman 2', pero además también estará en 'Escuadrón Suicida 2'.



Aunque esa labor no implica necesariamente que Zack Snyder trabaje ni un minuto en el proceso creativo con James Gunn (algo que muchos fans temerían de manera contundente), se abre la posibilidad a su próximo retorno.