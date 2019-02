Fast and Furious Hobbs y Shaw: Potentísimo primer tráiler oficial

Llega el primer tráiler del primer spinoff de la saga 'Fast and Furious'. Con Dwayne Johnson y Jason Statham como protagonistas. En el filme 'Fast and Furious Hobbs y Shaw'.

3 de febrero de 2019 - Mark Silverman

Os presentamos el primer tráiler de la película 'Fast and Furious Hobbs y Shaw ', potentísimo primer clip del spinoff de la saga de acción creada hace más de una década e impulsada inicialmente por Vin Diesel y Paul Walker.



El argumento de la película se presenta así: Desde que en Fast and Furious 7 (2015) se cruzaron los caminos del imponente agente Hobbs (Dwayne Johnson), un leal miembro de los servicios de Seguridad del Cuerpo Diplomático estadounidense, y del solitario mercenario Shaw (Jason Statham), ex - miembro de un cuerpo de élite del ejército británico, los insultos, golpes y burlas no han cesado entre ellos para ver cuál de los dos cae antes. Pero cuando un anarquista mejorado ciber-genéticamente llamado Brixton (Idris Elba), se hace con el control de una peligrosa arma biológica, el mundo se enfrenta a una de sus mayores amenazas.



Cuando Shaw se entera de que además Brixton ha derrotado a su hermana, una brillante e intrépida agente secreta del M16 (Vanessa Kirby, la serie “The Crown”), él y Hobbs no tendrán más remedio que dejar su mortal enemistad a un lado para salvar el mundo y derrotar al único hombre capaz de acabar con ellos.