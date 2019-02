La Lego Película 2: Consigue liderar la taquilla de cine USA en su estreno

La producción 'La Lego Película 2' consigue liderar la taquilla de cine en los Estados Unidos durante el último fin de semana. Afianzando la buena salud de la franquicia desde su creación.

10 de febrero de 2019 - Mark Silverman

La cinta 'La Lego Película 2' se situó en el primer puesto en el ranking de taquilla en los Estados Unidos durante el fin de semana con una cifra de 34,4 millones de dólares. Un gran dato para la esperada secuela.



El segundo puesto queda para la comedia romántica 'What Men Want', con unos ingresos de 19 millones de dólares, también en su estreno.



'Cold Pursuit' se estrenó también durante el último fin de semana en los Estados Unidos. Con 10,8 millones de dólares.



Seguida por 'The Upside', con un parcial de 7,2 millones de dólares y un total acumulado de 85,5 millones de dólares.



'Glass' se desplomó en el top con 6,5 millones de dólares y un total de 98,4 millones de dólares de acumulado en cuatro semanas de vida en la cartelera de cine de los Estados Unidos.



'The Prodigy', otro de los estrenos en cines durante el último fin de semana en los Estados Unidos, se quedó en el sexto lugar con algo más de 6 millones de dólares.



'Green Book' se situó en el séptimo puesto con 3,5 millones de dólares y un total acumulado en trece semanas de vida en las carteleras estadounidenses de 61,5 millones de dólares.