Aquaman: La secuela comenzará su rodaje en 2019

El tremendo éxito de taquilla de la película 'Aquaman' sitúa la franquicia como uno de los proyectos más prometedores de DC para su futuro próximo. Ahora se confirmó la secuela.

12 de febrero de 2019 - David Ackerman

Los datos de taquilla de la película de acción de cómic 'Aquaman' han sido brillantes. Su secuela ya está en marcha. Contando, muy posiblemente con James Wan en la dirección. Tal y como viene sucediendo con las principales sagas de DC, como en el caso de 'Wonder Woman' (con la cineasta Patty Jenkins al frente de la misma).



Como decimos el gran éxito de 'Aquaman' se suma al de 'Wonder Woman', en la pasada temporada. Lo que sitúa a las sagas "secundarias" de DC como las de mayor éxito de taquilla.



El argumento de la película 'Aquaman' se presenta así: De la mano de Warner Bros. Pictures y del director James Wan, llega "Aquaman", una aventura repleta de acción que abarca el gigantesco y sorprendente mundo subacuático de los siete mares.



La película está protagonizada por Jason Momoa en el papel principal y cuenta la historia del origen de Arthur Curry, mitad humano y mitad atlante, que emprenderá el viaje de su vida. Esta aventura no sólo le obligará a enfrentarse a quién es en realidad, sino también a descubrir si es digno de cumplir con su destino: ser rey.



El personaje de Aquaman forma parte del elenco de la cinta de grupo 'La Liga de La Justicia'. Uno de los principales exponentes del universo cinematográfico DC. Y tal vez uno de los referentes para tratar de reflotar la franquicia de grupo dentro de un futuro algo incierto.