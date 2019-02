Alita lidera la taquilla de cine USA del viernes

La película 'Battle Angel Alita' se sitúa con solvencia en el primer puesto de la taquilla de cine en los Estados Unidos en su estreno. Un buen dato para la producción de Robert Rodriguez.

16 de febrero de 2019 - Mark Silverman

La cinta de ciencia ficción 'Alita' se sitúa en el primer puesto de la taquilla de cine en los Estados Unidos con 7,3 millones de dólares de ingresos en su primer viernes. Un buen inicio de cara al fin de semana completo de la producción de Robert Rodriguez.



El segundo puesto queda para 'La Lego Película 2' con 4,4 millones de dólares, sumando un total de 45,9 millones de dólares desde su estreno en las pantallas de los Estados Unidos.



La cinta 'Isnt it Romantic' se queda en el tercer puesto con 4,1 millones de 10,4 de total.



'What men want' se ubica ahora en el cuarto puesto en el ranking de taquilla en los Estados Unidos durante la jornada de viernes con 2,9 millones de dólares.



'Feliz día de tu muerte 2' se queda en el quinto puesto con 2,9 millones de dólares de parcial y un total de 6,6 millones de dólares de total.