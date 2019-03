Luke Perry fallece a los 52 años de edad

El actor Luke Perry, conocido por su papel en la serie de televisión '90210 Sensación de Vivir', falleció a los 52 años de edad, tras haber sufrido un derrame cerebral el pasado miércoles.

4 de marzo de 2019 - Mark Silverman

Luke Perry, el actor que dio vida al personaje de Dylan en la popular serie de televisión Sensación de vivir (Beverly Hills, 90210) falleció a los 52 años de edad en su casa de Los Ángeles.



Luke Perry sufrió un derrame cerebral en su casa el pasado miércoles. El representante de Perry, Arnold Robinson, confirmó la muerte del actor a los medios especializados a las 10 de la mañana de este lunes (hiora de la costa oeste de los Estados Unidos). Cuando falleció estaba acompañado de su madre, sus hermanos, sus dos hijos y su exmujer, además de otros familiares cercanos y amigos.



"La familia agradece el enorme apoyo y las plegarias por Luke en todo el mundo, y respetuosamente solicita privacidad en este momento de dolor", dijo Robinson, citado por The Hollywood Reporter.



La carrera de Luke Perry en televisión continuó después de la fama mundial de Sensación de vivir, aunque nunca volvió a aparecer en un producto con tanto impacto. La serie finalizó en el año 2000.



Luke Perry no quiso participar en un revival de la serie lanzado en 2008, el cual no gozó de demasiado éxito de audiencia.



El pasado miércoles, Fox anunció que había encargado una nueva serie de Sensación de vivir. Casi todo el reparto original estaba confirmado: Jason Priestley, Jennie Garth, Ian Ziering, Gabrielle Carteris, Brian Austin Green y Tori Spelling. Sin embargo Perry no se había comprometido a aparecer en la serie por problemas de agenda, principalmente por su trabajo fijo en Riverdale. Ese mismo día sufrió el derrame cerebral que lo ha llevado a la muerte.