Steven Spielberg no quiere Netflix en los Oscar de Hollywood

Tras el varapalo que 'Roma' sufrió en los Oscar de Hollywood en su última edición, nombres como Steven Spielberg se suman a la lista de personalidades del mundo del cine que cargan contra la llegada de plataformas de streaming a los premios cinematográficos.

6 de marzo de 2019 - Mark Silverman

El director Steven Spielberg quiere proponer cambios a la Academia de Cine de Hollywood para que las plataformas de streaming no puedan presentar sus títulos a los citados galardones.



Netflix estuvo a punto de hacer historia en los Oscar con 'Roma', un título que contaba con todas las papeletas para arrasar en los premios máximos del cine. Algo que no pudo ser, o no lo dejaron pasar.



El pasado jueves, la web IndieWire publicaba que Spielberg, gobernador de la Academia de Cine por la rama de directores, piensa plantear en la próxima junta un cambio en las normas que dificultaría a Netflix competir por los Oscar para las ediciones venideras.



Una polémica llega pocos días después de que 'Roma', la película de Alfonso Cuarón estrenada en Netflix, se llevara tres Oscar (director, fotografía y mejor película extranjera).



"Steven tiene una opinión muy fuerte sobre las diferencias entre cine y streaming", dijo a la publicación un portavoz de Amblin Entertainment, la productora de Spielberg. A lo que apuntó "Le gustaría que otros se unieran a su campaña cuando surja. Veremos qué pasa".



Netflix respondió a la polémica vía Twitter. La cuenta Netflix Film (rama dedicada a la producción de largometrajes de la potente plataforma de contenidos), y sin mencionar directamente a Steven Spielberg: "Amamos el cine. Estas son otras cosas que también nos gustan: acceso para gente que no se puede permitir el cine, o vive en pueblos sin cines; dejar que todo el mundo en todas partes disfrute de los estrenos a la vez; dar a los cineastas más formas de compartir su arte. Estas cosas no son mutuamente excluyentes".



Queda por ver el tipo de medidas que Steven Spielberg quiere imponer para dificultar la llegada de Netflix a los Oscar. Pero todo apunta a normas sobre el estreno de las candidatas en sistemas de streaming. Las actuales reglas de la Academia exigen que una película haya sido proyectada en cines de Los Ángeles y Nueva York durante al menos una semana. Una vertiente que puede hacerse más aguda de cara a las normas para las cintas emitidas en plataformas de contenidos.



En febrero Netflix fue admitido como miembro de la Motion Pictures Association of America (MPAA), el lobby de las grandes productoras de Hollywood. Un anuncio que hizo moverse muchas sillas en Hollywood, y emitido apenas unos días antes de la gala de los Oscar. La próxima apuesta de Netflix para competir por el prestigio de los grandes premios es por ahora The Irishman, una película dirigida por Martin Scorsese.