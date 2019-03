Red Sonja: Bryan Singer se queda fuera de la dirección por las acusaciones de abusos sexuales

El director Bryan Singer finalmente quedó fuera de la película 'Red Sonja'. Un proyecto que lleva muchos años dando vueltas en las mesas de producción de Hollywood, pero que por ahora no encuentra su espacio. Singer sigue con la sombra de duda sobre las numerosas acusaciones de abusos sexuales, lo que le han puesto en la lista negra de la meca del cine.

18 de marzo de 2019 - Mark Silverman

Desde que se reveló por primera vez que Bryan Singer se había situado en la silla de dirección de la película 'Red Sonja', no se supo nada más del proyecto. Al menos hasta ahora que se confirma su salida del mismo. El motivo por el cual Millennium Films prescindió de él fue por las incesantes denuncias de abusos sexuales que penden sobre él.



Si bien el jefe de Millennium Films, Avi Lerner, fue sumamente reticente al despido de Bryan Singer, no le quedó otra opción tras la presión mediática de los últimos meses.



Una de las posibilidades que ahora se baraja es la de contar con una directora para el puesto dentro de una de las adaptaciones de cómic más llamativas de los últimos años.



Sobre todo tras el gran éxito de producciones como la saga 'Wonder Woman', contando con la cineasta Patty Jenkins al frente de la dirección.