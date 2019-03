Oscar 2019: Roma se quedó sin premio ya que Spielberg había fichado por Apple

Steven Spielberg, gran "pope" de Hollywood, se opuso frontalmente a Netflix y su apuesta cinematográfica. Algo que, a todas luces, costó el premio máximo del cine a la cinta 'Roma'. En un principio parecía que todo estaba relacionado con la oposición totalmente refractaria del cineasta al sistema de streaming. Aunque hoy quedó claro que en realidad podemos ver su afinidad por Apple.

25 de marzo de 2019 - Mark Silverman

El director Steven Spielberg quiere proponer cambios a la Academia de Cine de Hollywood para que las plataformas de streaming no puedan presentar sus títulos a los citados galardones. Netflix estuvo a punto de hacer historia en los Oscar con 'Roma', un título que contaba con todas las papeletas para arrasar en los premios máximos del cine. Algo que no pudo ser, o no lo dejaron pasar. "Steven tiene una opinión muy fuerte sobre las diferencias entre cine y streaming", comentó recientemente un portavoz de Amblin Entertainment, la productora de Spielberg. A lo que apuntó "Le gustaría que otros se unieran a su campaña cuando surja. Veremos qué pasa".



En febrero Netflix fue admitido como miembro de la Motion Pictures Association of America (MPAA), el lobby de las grandes productoras de Hollywood. Un anuncio que hizo moverse muchas sillas en Hollywood, y emitido apenas unos días antes de la gala de los Oscar. La próxima apuesta de Netflix para competir por el prestigio de los grandes premios es por ahora The Irishman, una película dirigida por Martin Scorsese.



Sin embargo ahora podemos ver a Steven Spielberg dando su apoyo a la nueva plataforma de streaming de Apple, una clara competencia a Netflix o Amazon. Por lo tanto el legendario cineasta se sitúa como juez y parte dentro de la imparable irrupción de dicho sistema de distribución para largometrajes.