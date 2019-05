Escuadrón Suicida 2: Michael Rooker podría llegar al reparto gracias a James Gunn

El actor Michael Rooker podría reeditar su colaboración con James Gunn dentro de la película 'Escuadrón Suicida 2', con lo que daría el salto directamente desde Marvel después de participar en 'Guardianes de la Galaxia 2' en el papel de Yondu.

10 de mayo de 2019 - David Ackerman

La película de acción de cómic Escuadrón Suicida 2 no será una continuación de la primera cinta que sorprendió al público hace tres temporadas. El nuevo planteamiento será sumamente diferente tras la llegada de James Gunn, director de la saga 'Guardianes de la Galaxia' y que terminó de mal modo en Disney (Marvel) a causa de unos tweets irónicos que había publicado hace años (Twitter y sus consecuencias...). Un cambio que precisamente podría traer a la saga al actor Michael Rooker, a quien vimos en 'Guardianes de la Galaxia', en el papel de Yondu. Su papel sería el de King Shark, una de las novedades en la franquicia de DC.



Todo en una secuela plagada de cambios, como por ejemplo el de Will Smith, quien no seguiría como Deathshot. Sin embargo otros nombres sí volverán. Como por ejemplo Margot Robbie, contando con el papel de Harley Queen. Algo que no sorprende si tenemos en cuenta que la actriz se encuentra rodando el spinoff de DC 'Birds of Prey' dentro del mismo rol.



Viola Davis, quien diera vida a la tenaz, fría y despiadada Amanda Waller en la primera película de 'Escuadrón Suicida' también volverá a la acción para la producción dirigida por James Gunn.



Un nombre que se barajó recientemente fue el de Idris Elba, para dar vida a Deadshot. Si bien por ahora no está del todo confirmado, sí que se da por segura su presencia en el argumento de acción.