Juego de Tronos: Los creadores de la serie se pasan a Star Wars

David Benioff y Dan Weiss, los Showrunners de la popular serie 'Juego de Tronos' se encargarán de la próxima película de la saga Star Wars. Tal y como acaban de confirmar desde Disney.

14 de mayo de 2019 - David Ackerman

Bob Iger, CEO de Disney, afirma que la película de 'Star Wars' destinada a estrenarse en el año 2022 contará con los Showrunners de 'Juego de Tronos' como responsables de la dirección y del guión.



Así pues David Benioff y Dan Weiss serán los encargados, ya de manera oficial, de arrancar la nueva trilogía de Star Wars que verá la luz en el año 2022.



Si bien no es un secreto que los corredores de Juego de Tronos David Benioff y Dan Weiss han estado trabajando en algo (posiblemente una trilogía completa), no fue hasta ahora cuando se confirmó que la cinta verá la luz en cines el 16 de diciembre de 2022.



También se reveló que Disney y Lucasfilm están desarrollando una tercera serie de Star Wars para Disney + para unirse al spin-off aún sin título de The Mandalorian y Cassian Andor. Como vemos Disney continúa exprimiendo las licencias de Star Wars con mucha firmeza.