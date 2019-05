The Batman: Robert Pattinson podría ser el protagonista del reboot de Matt Reeves

El actor Robert Pattinson podría ser el nuevo Batman del cine en la cinta 'The Batman' dirigida por Matt Reeves. El cineasta cuenta con él como candidato para el codiciado papel una vez que Ben Affleck quedó definitivamente fuera del mismo.

17 de mayo de 2019 - David Ackerman

El actor británico Robert Pattinson está a las puertas de ser el nuevo Batman del cine en la película 'The Batman'. Matt Reeves le considera favorito para el papel. Quien fuera estrella juvenil en la saga Crepúsculo ahora se aproxima al que podría ser el papel más importante de su carrera. Todo si consigue superar a otro candidato que sonó en las últimas horas: Nicholas Hoult.



Ya que el actor de la saga X MEN también se ubica como uno de los barajados por Matt Reeves y Warner Bros para el papel principal de la saga protagonizada por el "Caballero Oscuro".



Todo después de la debacle de 'La Liga de La Justicia' y de la intención del estudio de reiniciar la saga, contando con un cambio en algunos de los personajes principales. Como por ejemplo Batman, contando en dos títulos con Ben Affleck para dar vida a Bruce Wayne, y que salió del argumento de 'The Batman'.



El proyecto por ahora no tiene puesta fecha de inicio de rodaje, pero se espera que la misma tenga lugar antes del último tercio del año en curso. Para reintegrar la saga de cómic de DC tras sus vaivenes. Aunque el éxito de monografías como 'Wonder Woman' o 'Aquaman' sirven como buen balón de oxígeno para tal propósito.