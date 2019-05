Aladdin: Malas críticas previas al estreno amenazan su éxito en taquilla

La película de fantasía 'Aladdin' calienta motores para su estreno en todo el mundo. Sin embargo las primeras críticas recibidas no son nada positivas, lo que haría peligrar el éxito incontestable de las adaptaciones de películas de animación clásicas de Disney, al menos hasta la fecha.

23 de mayo de 2019 - Mark Silverman

El gran éxito de las películas que llevan los cuentos clásicos al mundo de la imagen real da un nuevo paso con 'Aladdin'. Contando con Guy Ritchie al frente de la dirección. Sin embargo las primeras críticas recibidas no están siendo positivas, lo que podría afectar a su debut en taquilla. Previsto para el próximo fin de semana.



En especial se valora negativamente la traslación del clásico a la gran pantalla, centrándose en la interpretación de Will Smith.



Recordemos que 'Aladdin' es uno de los proyectos de mayor éxito de Disney desde su creación. Y que contó con el genial Robin Williams como voz original del genio de la lámpara. Por lo que un homenaje no sería nada desdeñable al respecto.



El título se suma a producciones como 'Maléfica' (con su secuela actualmente preparándose para su estreno mundial, con Angelina Jolie al frente del reparto principal), o 'El Rey León', todas ellas hasta ahora contando con estupendos resultados de taquilla.