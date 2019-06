The Batman: Nicholas Hoult rivaliza con Robert Pattinson para ser Bruce Wayne

Continúan los rumores sobre la nueva película de Batman, dirigida por Matt Reeves. Ahora con Nicholas Hoult, a quien hemos visto en la saga X MEN iniciada por el cineasta Matthew Vaughn.

31 de mayo de 2019 - Mark Silverman

Después de que Robert Pattinson llegara a los titulares para ser el nuevo Bruce Wayne del cine en 'The Batman', ahora es el turno de Nicholas Hoult, quien vendría de otra saga de cómic, X MEN, con el próximo estreno 'X MEN Fénix Oscura' a la vita.



Todo después de la debacle de 'La Liga de La Justicia' y de la intención del estudio de reiniciar la saga, contando con un cambio en algunos de los personajes principales. Como por ejemplo Batman, contando en dos títulos con Ben Affleck para dar vida a Bruce Wayne, y que salió del argumento de 'The Batman'.



El proyecto por ahora no tiene puesta fecha de inicio de rodaje, pero se espera que la misma tenga lugar antes del último tercio del año en curso. Para reintegrar la saga de cómic de DC tras sus vaivenes. Aunque el éxito de monografías como 'Wonder Woman' o 'Aquaman' sirven como buen balón de oxígeno para tal propósito.