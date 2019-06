The Batman: Robert Pattinson confirmado como el nuevo protagonista

Ben Affleck ya tiene reemplazo para ser Batman en el cine. Se trata del otrora ídolo de adolescentes Robert Pattinson, que pasa de vampiro a murciélago.

3 de junio de 2019 - Mark Silverman

Robert Pattinson será el nuevo Batman del cine dentro de la película dirigida por Matt Reeves, 'The Batman'. Reemplazando a Ben Affleck en el papel principal, dando vida al hombre murciélago del cómic.



Robert Pattinson saltó a la fama mundial hace más de una década gracias a la saga 'Crepúsculo', basada en las novelas de la autora canadiense Stephenie Meyer. Su papel de Edward Cullen, un "vampiro diurno" fue sumamente taquillero y generó un arrollador fenómeno de fans.



Después sus proyectos cinematográficos fueron mucho más discretos en cuanto a repercusión. Si bien ahora se sitúa como uno de los nuevos protagonistas del universo cinematográfico DC.



Queda por ver el modo en el que engranará con el resto de producciones. Como por ejemplo 'Aquaman', protagonizada por Jason Momoa o 'Wonder Woman', con la actriz Gal Gadot al frente del papel principal.



El estreno en cines de 'The Batman' está previsto para el 25 de junio del año 2021, por lo que Matt Reeves tendrá tiempo para engranar su argumento con el resto de producciones del sello.



Ahora todo está abierto al respecto del filme. Como por ejemplo la presencia de villanos como Deathstroke.



Todo cambió mucho desde hace dos años, cuando era el propio Ben Affleck quien estaba situado como director y co-guionista del filme.