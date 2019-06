Guardianes de la Galaxia 3: Dave Bautista ve problemas con Disney tras el despido de James Gunn

El actor Dave Bautista habló acerca del su paso por Marvel dentro de la saga Guardianes de la Galaxia, apuntando la relevancia que supuso para él la salida de James Gunn del puesto de dirección de la saga. Algo que enfrió notablemente su relación con Disney.

12 de junio de 2019 - David Ackerman

Después de que James Gunn fuera despedido por Disney en su labor de director de la saga Guardianes de la Galaxia, varios de los actores mostraron su disconformidad con dicho acontecimiento. El más refractario al despido fue Dave Bautista, uno de los protagonistas en el papel de Drax.



Bautista comentó: "James [Gunn] es mi amigo. Es alucinante. Él ayudó a cambiar mi vida y sé que es una persona decente. Estaba siendo atacado. ¿Y qué haces cuando tus amigos están siendo atacados? Los defiendes, o no eres realmente un amigo". A lo que apuntó "Soy una persona muy franca y siempre prefiero decir lo que pienso, algo que hice en su momento con las personas correspondientes".



Dave Bautista reconoce que no habla directamente con Disney, sino con Marvel, y del mismo modo afirma no comprender el punto de vista del estudio al permitir la salida de Gunn de la saga.



Mientras tanto James Gunn sigue desarrollando el proyecto de 'Escuadrón Suicida' para DC. Sin lugar a dudas un filme de alto impacto que generará muchos titulares en próximas fechas.