Men in Black International: Marca la peor taquilla de la saga en su estreno

La taquilla de la película 'Men in Black International' supuso un varapalo para la saga desde sus orígenes. Quedando muy por debajo de lo marcado pos sus antecesoras. Otro fracaso que se suma al de otras sagas que han llegado a las pantallas durante los últimos meses.

20 de junio de 2019 - Mark Silverman

Con un estreno en los Estados Unidos de 30 millones de dólares, la película 'Men In Black International' marcó un resultado ciertamente discreto si tenemos en cuenta sus antecesoras en el ranking en el país.



Todo sumado a unas críticas no muy positivas sitúan la cinta de acción y comedia con un futuro incierto para la franquicia en general.



Con un reparto renovado. Sin Will Smith ni Tommy Lee Jones en los papeles principales.



Por ahora la más exitosa de toda la saga fue la primera entrega, con 250,6 millones de dólares en el año 1997. El segundo puesto quedó precisamente para la segunda cinta estrenada, en al año 2002.



Continuando con el orden de estreno encontramos a 'Men in Black 3', con 179 millones de dólares en los cines de los Estados Unidos.



Todas ellas muy por encima en su estreno de la última cinta que vio la luz en los cines del país.