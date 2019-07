Venom: La secuela se queda sin fecha de estreno

La película 'Venom' consiguió unos estupendos índices de taquilla a nivel mundial. Aún con todo por ahora no hay planes para llevar adelante la secuela, ni tan siquiera contando con su espacio en el calendario.

13 de julio de 2019 - Mark Silverman

Desde el estudio se reconoce que 'Venom' por ahora no tiene una fecha de estreno en el calendario de los próximos dos años. Una película que cosechó cerca de 900 millones de dólares a nivel mundial, parecía contar con una continuación garantizada. Si bien por ahora, con el bullicioso calendario de Marvel -tras el retorno de las licencias Spiderman o X MEN-, parece que el simbionte interpretado por Tom Hardy no tiene espacio en el mismo.



El argumento de 'Venom' se presentaba así: La historia no pone en la piel de Eddie Brock con un Tom Hardy como siempre brutal en sus interpretaciones, un reputado periodista que se ha centrado en la investigación una empresa tecnológica dirigida por Carlton Drake, un iluminado científico interpretado por Riz Ahmed, done en secreto y empleando a cobayas humanas, investigan la fusión de ser humano y espécimen alienígena, al que llaman simbionte.



El problema será la curiosidad de Brock, que en una de sus investigaciones, entra en los laboratorios de una manera secreta pero una pudo imaginar que con lo que se encontrará lo empleará de huésped, huésped para pasar desapercibido entre los ciudadanos pero en realidad escondiendo un terrible ser que será la pesadilla de la ciudad. Ambos, Brock y Venom, formarán uno solo.