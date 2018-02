Stranger Things: La tercera temporada tendrá únicamente ocho episodios

La tercera temporada de la serie de televisión 'Stranger Things' será la más breve de su andadura hasta la fecha. Con 8 episodios, en lugar de los 9 con los que llegó la pasada temporada.

11 de febrero de 2018 - Mark Silverman

La tercera temporada de la serie de televisión Stranger Things calienta motores de cara a su estreno. En su desarrollo se va confirmando que únicamente contará con ocho episodios para desgranar el argumento de ciencia ficción que arrasa dentro de las propuestas de Netflix.



Por ahora poco se sabe del argumento más allá que continuará con los personajes principales ubicados en el año 1985.







Stranger Things está protagonizada por Winona Ryder como Joyce Byers, David Harbour como jefe Jim Hopper, Finn Wolfhard como Mike Wheeler, Noah Schnapp como Will Byers, Millie Bobby Brown como Once, Caleb McLaughlin como Lucas Sinclair, Gaten Matarazzo como Dustin Henderson, Cara Buono como Karen Wheeler, Natalia Dyer como Nancy Wheeler, Charlie Heaton como Jonathan Byers, Joe Keery como Steve Harrington, Dacre Montgomery como Billy y Sadie Sink como Max, entre otros.





La serie fue creada por The Duffer Brothers, quienes también ejercen como productores ejecutivos y directores junto con Shawn Levy (que también dirige), Dan Cohen y Iain Patterson. Stranger Things es una producción de Netflix.





Stranger Things recibió 18 nominaciones al Emmy el año pasado (con cinco galardones finales) y fue galardonado con el SAG Award 2017 a la Mejor Interpretación de un Ensemble en una Serie de Drama, así como el Premio Norman Felton Productor del Año en Episodic Television - Drama from el gremio de productores de América.