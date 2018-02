The Walking Dead: Los productores confían en tener a Lauren Cohan de regreso

La actriz Lauren Cohan situó un ultimátum dentro de su continuidad en la serie de televisión 'The Walking Dead' a la equiparación salarial con el resto de integrantes masculinos del elenco. Algo que parece no gustó demasiado a los responsables de la serie. Ahora los productores esperan contar con ella de vuelta para la noventa temporada de episodios.

19 de febrero de 2018 - David Ackerman

La serie de televisión de terror y acción 'The Walking Dead' podría haberse despedido definitivamente de una de sus protagonistas: la actriz Lauren Cohan.



Lauren Cohan no parece dispuesta a continuar en la serie si finalmente la cadena AMC no equipara su salario con la del resto de protagonistas masculinos de la producción. Esto podría suponer un duro varapalo para los fans, así como para el devenir de la producción de cara al desenlace de sus próximas temporadas.



Sin embargo los productores esperan contar con Lauren Cohan de regreso, de cara a la novena temporada de episodios. Se desconoce si dicho retorno se producirá motivado por un acuerdo entre el estudio y la actriz o una claudicación en los intereses de Cohan. Pero todo apunta a que la cadena hará grandes esfuerzos a tal efecto, sobre todo para recuperar uno de los principales baluartes del argumento desde hace varias temporadas.



La serie 'The Walking Dead' es uno de los baluartes de la cadena HBO para su parrilla principal. Serie que podría verse en medio de la discrepancia salarial en Hollywood. Con algunos casos verdaderamente sangrantes dentro de la meca del espectáculo mundial.