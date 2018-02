Homeland: La séptima temporada se estrena el 21 de febrero en Fox

La serie de televisión 'Homeland' llega a nuestro país con su séptima temporada desde el próximo 21 de febrero gracias a Fox. El estreno de la nueva tanda de episodios tendrá lugar a las 23:05 horas en el citado canal.

20 de febrero de 2018 - David Ackerman

Carrie Mathison (Claire Danes) vuelve a FOX con la séptima temporada de la serie de televisión 'Homeland', que se estrenará el próximo 21 de febrero, a las 23:05 horas, pocos días después de su estreno en los Estados Unidos. Una gran noticia para los fans seguidores de la citada producción.



La ficción retoma la trama de la serie inmediatamente después del cierre de la anterior y cuando todavía están latentes las consecuencias derivadas del atentado contra la presidenta Elizabeth Keane (Elizabeth Marvel), en cuyo trágico balance hay que anotar el fallecimiento de Peter Quinn (Rupert Friend), confidente de Carrie y personaje central de la serie a lo largo de las últimas temporadas.



Corren tiempos duros en Washington. La paranoia desatada tras el atentado acentuará el carácter autoritario de Keane, quien no dudará en aplicar decisiones extremas para identificar a los culpables de esta conspiración que, entre otras decisiones, incluirá la detención de 200 miembros del grupo de inteligencia especial, incluido Saul Berenson (Mandy Patinkin).



Por su parte, Carrie ha dejado Nueva York y su oportunidad de trabajar para la Casa Blanca y se ha instalado de nuevo en Washington, en casa de su hermana Maggie (Amy Hargreaves), con el único fin de acabar con la administración Keane y asegurar la liberación de todos los detenidos. Mientras, el gobierno por su lado y Carrie por el suyo continuarán con la investigación sobre el atentado y, en el caso de la protagonista de la serie, identificar a los verdaderos culpables.



Entre las novedades de la temporada, destaca la incorporación del actor Dylan Baker ('Damages', 'The Good Wife', 'The Americans'), como el senador estadounidense Sam Paley, presentado como el 'rebelde' del suroeste', quien se erigirá en uno de los investigadores más agresivos contra la deriva autoritaria de Keane.



Además, la séptima temporada también contará con Morgan Spector ('Boardwalk Empire', 'Persons of Interest') como Dante Allen, un antiguo amigo de Carrie que también está investigando a la presidenta y a todos los detenidos, y con Mackenzie Astin ('Scandal'), como Bill, el cuñado de Carrie, quien ha dejado la enseñanza universitaria para incorporarse a la administración Keane.



Incombustible desde su primera temporada, estrenada en 2011, 'Homeland' llega a esta séptima entrega avalada por el éxito de crítica, el favor del público y el reconocimiento de los premios que incluyen hasta la fecha cinco Globos de Oro, 49 galardones y más de 160 nominaciones en diferentes categorías y premios.



La serie ha sido ya renovada para una octava y, al parecer, última temporada. A tenor de unas declaraciones de su creador y showrunner Alex Gansa, la octava temporada podría estar dividida en dos partes como ha ocurrido anteriormente con los finales de otras ficciones como Mad Men o Breaking Bad.