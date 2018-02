The Walking Dead: El personaje interpretado por Lauren Cohan podría cambiar de actriz

La tensión suscitada en el elenco de la serie de televisión 'The Walking Dead' por la decisión de la actriz Lauren Cohan de supeditar su continuidad a la equiparación salarial entre hombres y mujeres, podría dar un nuevo giro. Contando con la salida de la actriz y la elección de una nueva intérprete para el papel de Maggie.

21 de febrero de 2018 - David Ackerman

La serie de televisión de terror y acción 'The Walking Dead' podría haberse despedido definitivamente de una de sus protagonistas: la actriz Lauren Cohan. Ahora, tras los últimos titulares llegados desde la producción, se abre la puerta a un "recast" o elección de una nueva actriz para el papel que Lauren Cohan venía desarrollando desde hace cinco temporadas en la popular adaptación de la obra de Robert Kirkman.



Lauren Cohan no parece dispuesta a continuar en la serie si finalmente la cadena AMC no equipara su salario con la del resto de protagonistas masculinos de la producción. Lo que dará una nueva vuelta de tuerca para la continuidad de la serie de televisión.



Queda por ver el resultado del cambio dentro del argumento de la serie 'The Walking Dead'.



La serie 'The Walking Dead' es uno de los baluartes de la cadena HBO para su parrilla principal. Serie que podría verse en medio de la discrepancia salarial en Hollywood. Con algunos casos verdaderamente sangrantes dentro de la meca del espectáculo mundial.