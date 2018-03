House of Cards: Tráiler de la temporada final con Robin Wright como presidenta de los Estados Unidos

La serie de televisión 'House of Cards' continúa con su promoción de cara al estreno de la sexta y última temporada. La que fuera una de las producciones estrella de Netflix, parece haber superado la salida de Kevin Spacey.

5 de marzo de 2018 - David Ackerman

La plataforma Netflix decidió cortar de raíz con la relación con Kevin Spacey de cara a la temporada final de la serie de televisión 'House of Cards'. Ahora además podemos ver el tráiler teaser con la actriz Robin Wright en el papel de Presidenta de los Estados Unidos.



La sexta temporada de la serie de televisión 'House of Cards' será la última y la más corta, contando con ocho episodios en vez de los trece habituales.



Desde el estudio se sitúa como un final para los fans, así como un homenaje a las más de dos mil personas que han estado implicadas en el proyecto desde su comienzo.



La producción de la serie 'House of Cards' fue suspendida temporalmente el pasado 31 de octubre de 2017 después de que se conocieran las primeras denuncias de abusos sexuales por parte de Spacey. Inicialmente estaba previsto que la producción volviera a ponerse en marcha tras Acción de Gracias, pero los guionistas rehicieron todo el trabajo de cara al retorno de la despedida de la serie.