The Walking Dead: Lauren Cohan a las puertas de confirmar su salida de la serie

La actriz Lauren Cohan, quien dio vida a Maggie dentro de la serie 'The Walking Dead' está cada día más cerca de salir de la producción basada en la obra de Robert Kirkman. Recientemente rehusó estar presente dentro de varios eventos promocionales de la serie.

12 de marzo de 2018 - David Ackerman

Los últimos encuentros con los fans de la serie 'The Walking Dead' han quedado "huérfanos" de una de las protagonistas de la serie, Lauren Cohan, quien da vida a Maggie. La actriz anunció hace unas semanas su intención de dejar la serie si no se realizaba una equiparación salarial entre hombres y mujeres.



Una equiparación que los productores no han querido llevar adelante. Por lo tanto Cohan ya está escuchando otra serie de ofertas. Como por ejemplo una nueva serie dentro de la cadena ABC.



Queda por ver el resultado del cambio dentro del argumento de la serie 'The Walking Dead'.



La serie 'The Walking Dead' es uno de los baluartes de la cadena HBO para su parrilla principal. Serie que podría verse en medio de la discrepancia salarial en Hollywood. Con algunos casos verdaderamente sangrantes dentro de la meca del espectáculo mundial.