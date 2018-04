American Gods: El personaje de Gillian Anderson es reemplazado

El argumento de la serie de televisión 'American Gods' se está conformando prácticamente a retazos desde que sus responsables abandonaran el proyecto. Ahora además con la actriz Gillian Anderson fuera del elenco, su personaje será reemplazado en la trama de la segunda temporada.

4 de abril de 2018 - Alberto Campos

La serie de televisión 'American Gods' seguirá adelante con grandes cambios. Tras el abandono de Gillian Anderson (a buen seguro motivado por la salida de sus responsables originales), los productores se han visto obligados a realizar grandes cambios. Como por ejemplo el reemplazo del personaje de Anderson.



Todo de cara a la inminente segunda temporada de episodios. Jesse Alexander, el nuevo showrunner de 'American Gods', busca una actriz asiática de unos 20 años de edad para el reemplazo de New Media. Con ello, se afirma, se busca reflejar lo sumamente cambiante de los medios y su naturaleza voluble.



Bryan Fuller y Michael Green fueron los creativos de la sumamente aclamada e injustamente cancelada serie de televisión'Hannibal'. Su salida de la segunda tanda de episodios de 'American Gods' (al parecer por querer un aumento de presupuesto de la misma) fue un duro golpe para el proyecto.



El desarrollo de la segunda temporada de 'American Gods' se encontraba relativamente avanzada. Con más de la mitad de los guiones ya finalizados, por lo que a priori no se esperan retrasos en su calendario. Aunque el cambio de Gillian Anderson sin lugar a dudas supondrá un fuerte giro de acontecimientos.



Y su salida podría no ser la última, con Kristin Chenoweth también a punto de abandonar la serie, tal y como informan varios medios como THR.



Starz renovó la serie para una segunda temporada el pasado mes de mayo. La primera temporada de ocho episodios está protagonizada por Emily Browning, Ian McShane, Gillian Anderson, Kristin Chenoweth, Peter Stormare, Cloris Leachman, Mousa Kraish, Omid Abtahi, Orlando Jones, Demore Barnes, Chris Obi, Jonathan Tucker, Corbin Bernsen y Betty Gilpin.