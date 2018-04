Stranger Things: Sus creadores son demandados por presunto plagio

La serie de televisión 'Stranger Things' se ve sometida a nuevos problemas legales. Ahora a causa de una demanda por presunto plagio de un cortometraje de ciencia ficción. La producción de Netflix, una de las más populares del género en los últimos años.

4 de abril de 2018 - David Ackerman

Parte de la razón del atractivo de Stranger Things es la forma en que incorpora elementos de otras franquicias, ya sea en forma de referencias rápidas o temas primordiales dentro de la trama en sí. Al unir todos esos elementos, desde The Goonies hasta Alien, hay muchas escenas inspiradas en películas clásicas.



A algunos de los que son objeto de estas referencias tampoco les molesta en absoluto, como lo demuestran los elogios de Stephen King a Stranger Things. Sin embargo, según una nueva demanda contra los creadores de la serie, hay mucho más que solo un homenaje en su argumento. Como se afirma en The Hollywood Reporter, Matt y Ross Duffer ahora están siendo demandados por Charlie Kessler, quien alega que le robaron el concepto de Stranger Things.



Kessler creó un cortometraje llamado Montauk, que se lanzó en 2011 y se centró en los misterios que rodean a Montauk, y también escribió un guión característico llamado The Montauk Project. La tercera temporada de Starnger Things aparentemente roba ese concepto.



Kessler alega que él lanzó las ideas a los hermanos Duffer durante una fiesta en el Festival de Cine de Tribeca 2014, y la demanda sugiere que este lanzamiento formó un contrato con los estándares de la industria.



"Los demandados han hecho enormes sumas de dinero al producir la serie basada en los Conceptos del demandante", declaró el abogado de Kressler, Michael Kernan. La demanda en sí misma solicita una orden judicial, impidiendo que Matt y Ross Duffer utilicen las ideas de Kressler, así como la restitución, los daños, la pérdida de beneficios y una solicitud para destruir cualquier material relacionado con los conceptos de Kressler.