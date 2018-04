The Walking Dead: Lauren Cohan finalmente sí estará en la novena temporada

Finalmente las tiranteces entre Lauren Cohan y los responsables del estudio han terminado. Dejando a la actriz dentro del reparto principal de cara a la novena temporada de la serie 'The Walking Dead', tal y como ella misma confirmó.

26 de abril de 2018 - Mark Silverman

Los últimos encuentros con los fans de la serie 'The Walking Dead' han quedado "huérfanos" de una de las protagonistas de la serie, Lauren Cohan, quien da vida a Maggie. El motivo giraba en torno a su intención inicial de abandonar la serie para "otros proyectos", si bien como motivo de fondo estaba el deseo de una equiparación salarial con sus compañeros en el reparto principal.



Aunque finalmente estará en la novena temporada de episodios de la serie 'The Walking Dead'. Para Cohan aún quedan muchas historias que contar sobre Maggie, su personaje en la serie basada en la obra de Robert Kirkman.



La próxima temporada de 'The Walking Dead' además se presenta como un referente gracias a la unión de su argumento con su spinoff, 'Fear The Walking Dead'. Contando con más interés de cara a la finalización de sus temporadas.