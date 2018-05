Luke Cage: Rosario Dawson no está segura de su continuación en la serie

La actriz Rosario Dawson es una de las integrantes del universo televisivo de Marvel y Netflix. Su papel es recurrente en la serie 'Luke Cage', o al menos lo era hasta ahora. La actriz no se muestra muy segura de continuar en el futuro del mismo.

29 de mayo de 2018 - David Ackerman

Rosario Dawson no tiene claro si seguirá en el papel de Claire Temple dentro de la serie de televisión Luke Cage. Personaje en el que debutó en la primera temporada de 'Daredevil'





Tras su presencia en la segunda temporada de la serie 'Luke Cage', no ve demasiado posible el continuar dentro de la segunda tanda de episodios de la producción de Marvel y Netflix. Dawson declaró en la Comic Con de Londres haber pasado unos años maravillosos en su papel de Claire Temple. A lo que apuntó no tener nada claro si continuará más allá.



Sin embargo la actriz deja abierta la puerta a estar en 'The Punisher'. Siempre y cuando, matiza, sus responsables lo vean posible.



Dawson reconoce también que ahora prefiere centrarse más en su faceta familiar. "No quiero estar a 3000 millas de distancia de mi familia para trabajar".



Mientras tanto siguen adelante las diferentes producciones de Marvel y Netflix. Todo a la espera de ver lo que sucede con las licencias propiedad de Disney cuando dicho estudio lance su propia plataforma de contenidos digitales.