The Walking Dead: Andrew Lincoln abandonará la serie en la novena temporada

La serie de televisión 'The Walking Dead' cuenta con la inminente salida del que fuera su protagonista por antonomasia: Andrew Lincoln. En el papel de Rick. Mientras tanto el actor Norman Reedus recogería el testigo como eje principal de la producción, así como un notable aumento salarial.

30 de mayo de 2018 - Alberto Rojo

Andrew Lincoln abandonará la serie de televisión 'The Walking Dead' después de la novena temporada, mientras que a Norman Reedus se le aumentará el sueldo para que se convierta en el líder de la serie. Se avecinan grandes cambios para el drama de zombis de AMC, The Walking Dead.



Después de que las audiencias cayeran significativamente en las temporadas 7 y 8, el show tendrá un nuevo showrunner para la temporada 9. Contando con la guionista Angela Kang. El ex showrunner Scott Gimple ha pasado a supervisar todas las propiedades relacionadas con Walking Dead en AMC.





SPOILERS DE LA TEMPORADA 7 Y 8 DE THE WALKING DEAD La serie de televisión 'The Walking Dead' ya vivió una gran sacudida en su elenco principal en la temporada pasada con la impactante desaparición de Carl Grimes (Chandler Riggs). Más tarde, el final puso fin al arco All Out War de toda la temporada y la derrota, pero no la muerte, del controvertido chico malo Negan (Jeffrey Dean Morgan).



A diferencia de Cohan, Andrew Lincoln no tiene grandes compromisos anunciados que lo alejen de The Walking Dead. Pero sin dudas el actor ha recibido muchas ofertas en los últimos años que se ha visto obligado a rechazar debido a sus obligaciones con la exitosa serie.