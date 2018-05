The Walking Dead: Lauren Cohan podría sustituir a Andrew Lincoln como protagonista

La actriz Lauren Cohan estuvo a punto de salir del argumento de la serie de televisión 'The Walking Dead' a causa de discrepancias salariales. Quería una equiparación con la remuneración de sus compañeros como Andrew Lincoln. Paradojas de la vida ahora Cohan podría situarse como una de las actrices mejor pagadas de la televisión tras la próxima salida de Lincoln.

31 de mayo de 2018 - Alberto Rojo

La serie de televisión 'The Walking Dead' vivirá importantes cambios dentro de su novena temporada de episodios. Tanto es así como que el actor Andrew Lincoln saldrá del reparto principal.



Para la actriz Lauren Cohan aún quedan muchas historias que contar sobre Maggie, su personaje en la serie basada en la obra de Robert Kirkman. Una gran noticia y decisión puesto que ahora que Robert Kirkman deja la serie se sitúa como un personaje de referencia, y por lo tanto de gran importancia para el futuro de la producción.



La próxima temporada de 'The Walking Dead' además se presenta como un referente gracias a la unión de su argumento con su spinoff, 'Fear The Walking Dead'. Contando con más interés de cara a la finalización de sus temporadas.



Todo apuntaba hacia que el personaje de Daryl, interpretado por el actor Norman Reedus, podría ubicarse como protagonista dentro de un elenco ciertamente coral. Aunque el giro necesario para situar a Maggie (Lauren Cohan) sería de mayor aceptación por parte del estudio.