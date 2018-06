The Walking Dead: Frank Darabont sigue reclamando en los tribunales 300 millones

Frank Darabont, quien fuera el primer showrunner de la serie de televisión 'The Walking Dead', se sigue situando como el principal quebradero de cabeza para AMC, estudio que desarrolla la serie desde sus comienzos. Concretamente por una demanda de más de 300 millones de dólares.

5 de junio de 2018 - Mark Silverman

La serie de zombies insignia de la cadena AMC, 'The Walking Dead', parece que no puede tomar un descanso últimamente. Entre la pérdida de muchas de las estrellas más importantes de la serie y una reorganización completa del showrunner, la cadena ha estado luchando contra el showrunner original, Frank Darabont, durante varios añosaños. Todavía están atrapados en una dura demanda de más de 300 millones con el ex productor de The Walking Dead.



Darabont ha estado litigando contra AMC durante los últimos años, intentando recuperar millones de dólares que, según él, AMC debería haberle pagado. Darabont, quien desarrolló la serie para televisión y actuó como showrunner y hasta la segunda temporada, acusó a AMC de embolsarse todos los créditos fiscales obtenidos de la serie.



Sin embargo, el caso del ex productor ha sido amargo y enojado. Se lanzaron correos electrónicos escandalosos escritos por Darabont, abusando verbalmente y atacando al staff y los ejecutivos de AMC.



A pesar del comportamiento documentado mediante corroes electrónicos de Frank Darabont, él tuvo algunos puntos a su favor a lo largo de esta batalla legal. El actor Jeffrey DeMunn, pidió que su personaje fuera sacado de la serie cuando Darabont fue despedido como productor ejecutivo. Junto con Darabont, el creador de la serie, Robert Kirkman, y varios otros ex showrunners han presentado una demanda por separado contra AMC, alegando el mismo robo de ganancias.