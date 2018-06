House of Cards: Nueva imagen con Robin Wright como protagonista de la serie

Llega una nueva imagen de la próxima temporada de la serie de televisión 'House of Cards'. Contando con la actriz Robin Wright como protagonista tras la defenestración de Kevin Spacey.

11 de junio de 2018 - Mark Silverman

La salida del actor Kevin Spacey de la serie de televisión 'House of Cards' abre paso a Robin Wright como protagonista. Ahora podemos verla en una nueva imagen de la ambiciosa superproducción de Netflix.



La sexta temporada de la serie de televisión 'House of Cards' será la última y la más corta, contando con ocho episodios en vez de los trece habituales.



Desde el estudio se sitúa como un final para los fans, así como un homenaje a las más de dos mil personas que han estado implicadas en el proyecto desde su comienzo.



La producción de la serie 'House of Cards' fue suspendida temporalmente el pasado 31 de octubre de 2017 después de que se conocieran las primeras denuncias de abusos sexuales por parte de Spacey. Inicialmente estaba previsto que la producción volviera a ponerse en marcha tras Acción de Gracias, pero los guionistas rehicieron todo el trabajo de cara al retorno de la despedida de la serie.