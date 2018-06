Juego de Tronos: El spinoff podría titularse La Larga Noche

El futuro de la serie de televisión 'Juego de Tronos' continuará con el anunciado spinoff. Plateado inicialmente como secuela, desde fuentes del estudio y concretamente del creador de la serie, se podría titular 'La Larga Noche'.

12 de junio de 2018 - Mark Silverman

Hace unos días, HBO reveló nuevos detalles sobre el primer spin-off para la serie de televisión 'Juego de Tronos', específicamente que será una precuela que se producirá miles de años antes de los acontecimientos desarrollados en la serie principal y detallará los orígenes de varias figuras importantes.



Ahora, en una publicación en su blog personal, George R.R. Martin, comentó el interesante proyecto: "Todos los proyectos situados como continuaciones que hemos estado desarrollando han sido precuelas, como he mencionado anteriormente.



Este realmente pone el PRE en precuela, ya que se establece no noventa años antes JUEGO DE TRONOS (como Dunk y Egg), o unos cientos de años, sino más bien diez mil años (bueno, suponiendo que las historias orales de los Primeros Hombres son precisas, pero hay maestres en la Ciudadela que insisten en que solo ha sido la mitad de ese tiempo).



Estamos en las primeras etapas del proceso, por supuesto, así que todavía no tenemos un director, un elenco, una ubicación o incluso un título. (Mi voto sería THE LONG NIGHT, que lo dice todo, pero me sorprendería si es ahí donde terminamos. Lo más probable es que HBO quiera utilizar la frase "Juego de Tronos" en alguna parte. Lo sabremos antes o después)."