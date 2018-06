The Walking Dead: Jon Bernthal regresará a la novena temporada

La serie de televisión 'The Walking Dead' sigue calentando motores de cara a su novena temporada de episodios. Contando con un ciertamente inesperado retorno. Se trata del actor Jon Bernthal, quien retornará al papel de Shane Walsh.

19 de junio de 2018 - Mark Silverman

Después de que el actor fuera visto con sus compañeros de elenco Andrew Lincoln y Norman Reedus, TVLine ha confirmado que Jon Bernthal regresará a 'The Walking Dead' la próxima temporada para repetir su papel de Shane Walsh.



Bernthal estará presente en al menos uno de los episodios de la novena temporada de 'The Walking Dead'. Desde que Shane fue visto por última vez como un zombie derrotado por Carl Grimes después de que Rick matara a su amigo antes de que Shane pudiera seguir adelante con su plan de matar a Rick, queda patente que la aparición de Bernthal en la novena temporada será un flashback o posiblemente una alucinación del propio Rick.



Además, el regreso de Bernthal podría ser parte del último episodio de Andrew Lincoln con la serie que llegará la próxima temporada, ya que recordemos, Lincoln se despedirá de la serie 'The Walking Dead' tras la novena temporada.



Los proyectos recientes de Bernthal incluyen 'The Punisher' de Netflix y un papel de estrella invitada en 'Unbreakable Kimmy Schmidt'. Sus otros trabajos recientes, tanto en el cine como en la televisión incluyen 'Baby Driver', 'Wind River', 'Shot Caller', así como en otra serie de Netflix: 'Daredevil'.