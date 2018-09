The Witcher: Potente fanart de Henry Cavill como protagonista de la serie de Netflix

El actor Henry Cavill es el nuevo protagonista de la serie 'The Witcher', dando vida a Geralt, uno de los argumentos de fantasía más llamativos de los últimos años y explotado en una potente saga de videojuegos.

5 de septiembre de 2018 - David Ackerman

La serie 'The Witcher' llegará gracias a Netflix. Contando con el actor Henry Cavill como protagonista del argumento. El nuevo Superman del cine es Geralt en 'The Witcher', una serie que no obstante se hará esperar en el calendario de estrenos, puesto que su debut está previsto para el año 2020.



La primera temporada de episodios cuenta con un total de ocho capítulos confirmados Lauren Schmidt Hissrich se sentará en la silla de showrunner. Además también contará con la implicación de Alik Sakharov (House of cards y Juego de Tronos).



La última vez que vimos a Henry Cavill en la gran pantalla fue dentro de la película 'La Liga de la Justicia', dirigida por Zack Snyder y Joss Whedon.



También tiene confirmado su regreso a la saga 'UNCLE' dirigida por Guy Richie.