Emmy 2018: Lista completa de ganadores

Los Premios Emmy 2018 han dejado a 'Juego de Tronos' como clara triunfadora de cara al arranque de su temporada final. Os ofrecemos la lista completa de ganadores de los codiciados premios.

18 de septiembre de 2018 - Mark Silverman

La serie de televisión 'Juego de Tronos' continúa afianzando su leyenda. Dentro de los Premios Emmy 2018. Unos galardones que siguen siendo referencia para las parrillas televisivas estadounidenses y para el futuro inmediato de la exportación de entretenimiento digital.



'Westworld' también fue una de las galardonadas, precisamente una serie que según muchos parece será la heredera de 'Juego de Tronos' dentro de lo más alto del cartel de las propuestas de HBO.



A continuación os mostramos la lista completa de nominados con los ganadores en cada una de las categorías de los Emmy 2018.





Mejor drama

- The Handmaid's Tale



- Juego de tronos - GANADORA



- This Is Us



- The Crown



- The Americans



- Stranger Things



- Westworld

Mejor comedia

- Atlanta



- Barry



- Black-ish



- Curb Your Enthusiasm



- GLOW



- The Marvelous Mrs. Maisel - GANADORA



- Silicon Valley



- Unbreakable Kimmy Schmidt

Mejor miniserie

- The Alienist



- El asesinato de Gianni Versace: American Crime Story - GANADORA



- Genius: Picasso



- Godless



- Patrick Melrose

Actor protagonista de drama

- Jason Bateman (Ozark)



- Matthew Rhys (The Americans) - GANADOR



- Milo Ventimiglia (This is Us)



- Sterling K. Brown (This is us)



- Jeffrey Wright (Westworld)



- Ed Harris (Westworld)

Actriz protagonista de drama

- Claire Foy (The Crown) - GANADORA



- Tatiana Maslany (Orphan Black)



- Elisabeth Moss (The Handmaid’s Tale)



- Sandra Oh (Killing Eve)



- Keri Russell (The Americans)



- Evan Rachel Wood (Westworld)

Actor protagonista en comedia

- Donald Glover (Atlanta)



- Bill Hader (Barry) - GANADOR



- Anthony Anderson (Black-ish)



- William H. Macy (Shameless)



- Larry David (Curb Your Enthusiasm)



- Ted Danson (The Good Place)

Actriz protagonista en comedia

- Pamela Adlon (Better Things)



- Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel) - GANADORA



- Tracee Ellis Ross (Black-ish)



- Allison Janney (Mom)



- Lily Tomlin (Grace and Frankie)



- Issa Rae (Insecure)

Actor de reparto en drama

- Nikolaj Coster Waldau (Juego de tronos)



- Peter Dinklage (Juego de tronos) - GANADOR



- Joseph Fiennes (The Handmaid's Tale)



- David Harbour (Stranger Things)



- Mandy Patinkin (Homeland)



- Matt Smith (The Crown)

Actriz de reparto en drama

- Alexis Bledel (The Handmaid's Tale)



- Millie Bobby Brown (Stranger Things)



- Ann Dowd (The Handmaid's Tale)



- Lena Headey (Juego de tronos)



- Vanessa Kirby (The Crown)



- Thandie Newton (Westworld)- GANADORA



- Yvonne Strahovski (The Handmaid's Tale)

Actor de reparto en comedia

- Louie Anderson (Baskets)



- Alec Baldwin (Saturday Night Live)



- Tituss Burgess (Unbreakable Kimmy Schmidt)



- Brian Tyree Henry (Atlanta)



- Tony Shalhoub (The Marvelous Mrs. Maisel)



- Kenan Thompson (Saturday Night Live)



- Henry Winkler (Barry) - GANADOR

Actriz de reparto en comedia

- Zazie Beetz (Atlanta)



- Alex Borstein (The Marvelous Mrs. Maisel) - GANADORA



- Aidy Bryant (Saturday Night Live)



- Betty Gilpin (GLOW)



- Leslie Jones (Saturday Night Live)



- Kate McKinnon (Saturday Night Live)



- Laurie Metcalf (Roseanne)



- Megan Mullally (Will & Grace)

Actor protagonista de miniserie o película para televisión

- Antonio Banderas (Genius: Picasso)



- Darren Criss (El asesinato de Gianni Versace: American Crime Story) - GANADOR



- Benedict Cumberbatch (Patrick Melrose)



- Jeff Daniels (The Looming Tower)



- John Legend (Jesucristo Superstar)



- Jesse Plemons (Black Mirror: USS Callister)

Actriz protagonista de miniserie o película para televisión

- Sarah Paulson (American Horror Story: Cult)



- Michelle Dockery (Godless)



- Regina King (Seven Seconds) - GANADORA



- Edie Falco (Ley y Orden True Crime: El caso Menéndez)



- Jessica Biel (The Sinner)



- Laura Dern (The Tale)

Actriz de reparto de miniserie o película para televisión

- Sara Bareilles (Jesucristo Superstar)



- Penélope Cruz (El asesinato de Gianni Versace: American Crime Story)



- Judith Light (El asesinato de Gianni Versace: American Crime Story)



- Adina Porter (American Horror Story: Cult)



- Merritt Wever (Godless) - GANADORA



- Letitia Wright (Black Museum - Black Mirror)

Actor de reparto de miniserie o película para televisión

- Jeff Daniels (Godless) - GANADOR



- Brandon Victor Dixon (Jesucristo Superstar)



- John Leguizamo (Waco)



- Ricky Martin (El asesinato de Gianni Versace: American Crime Story)



- Édgar Ramírez (El asesinato de Gianni Versace: American Crime Story)



- Michael Stuhlbarg (The Looming Tower)



- Finn Wittrock (El asesinato de Gianni Versace: American Crime Story)

Mejor programa de sketches

- Saturday Night Live - GANADORA



- Portlandia



- Drunk History



- Tracey Ullman's Show



- At Home with Amy Sedaris



- I Love You, America

Mejor programa de variedades

- The Daily Show With Trevor Noah



- Full Frontal With Samantha Bee



- Jimmy Kimmel Live



- Last Week Tonight with John Oliver - GANADOR



- Late Late Show with James Corden



- Late Show with Stephen Colbert

Mejor dirección de comedia

- Donald Glover, por Atlanta



- Hiro Murai, por Atlanta



- Bill Hader, por Barry



- Mark Cendrowski, por The Big Bang Theory



- Jesse Peretz, por GLOW



- Amy Sherman-Palladino, por The Marvelous Mrs. Maisel - GANADORA



- Mike Judge, por Silicon Valley

Mejor dirección de drama

- Stephen Daldry, por The Crown - GANADOR



- Alan Taylor, por Juego de tronos



- Jeremy Podeswa, por Juego de tronos



- Kari Skogland, por The Handmaid's Tale



- Jason Bateman, por Ozark



- Daniel Sackheim, por Ozark



- Los hermanos Duffer, por Stranger Things

Mejor dirección de miniserie o película para televisión

- Ryan Murphy, por El asesinato de Gianni Versace - GANADOR



- Scott Frank, por Godless



- David Leveaux y Alex Rudzinski, por Jesus Christ Superstar Live In Concert



- Craig Zisk, por The Looming Tower



- Barry Levinson, por Paterno



- Edward Berger, por Patrick Melrose



- David Lynch, por Twin Peaks

Mejor guion de drama

- Joel Fields y Joe Weisberg, por The Americans - GANADORES



- Peter Morgan por The Crown



- David Benioff y D.B. Weiss, por Juego de tronos



- Bruce Miller, por The Handmaid's Tale



- Phoebe Waller-Brige, por Killing Eve



- Los hermanos Duffer, por Stranger Things

Mejor guion de comedia

- Donald Glover, por Atlanta



- Stefani Robinson, por Atlanta



- Alec Berg y Bill Hader, por Barry



- Liz Sarnoff, por Barry



- Amy Sherman-Palladino, The Marvelous Mrs. Maisel - GANADORA



- Alec Berg, por Silicon Valley

Mejor guion de miniserie o película para televisión

- Kevin McManus y Matthew McManus, por American Vandal



- Tom Rob Smith, por El asesinato de Gianni Versace



- Scott Frank, por Godless



- David Nicholls, por Patrick Melrose



- David Lynch y Mark Frost, por Twin Peaks



- William Bridges y Charlie Brooker, por USS Callister (Black Mirror) - GANADORES