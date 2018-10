Deadpool 2: Brianna Hildebrand se suma a la nueva serie de Netflix

La actriz Brianna Hildebrand se suma al reparto principal de la serie de televisión de Netflix 'Trinkets'. A la que llega tras repetir su papel de Negasonic dentro de la irreverente adaptación de cómic 'Deadpool 2'.

16 de octubre de 2018 - David Ackerman

Brianna Hildebrand se suma al reparto de la serie basada en la obra de Kirsten "Kiwi" Smith, 'Trinkets'. E interpretará a Elodie, una joven inadaptada que encuentra un grupo de amigos bastante peculiares.



La serie se plantea como una producción de diez episodios de treinta minutos de duración. En su reparto además encontramos a Kiana Madeira (The Flash) como Moe, Quintessa Swindell como Tabitha, Odiseas Georgiadis (The Stand-In) como Noah, Henry Zaga (13 Reasons Why) como Luca, Brandon Butler (13 Reasons Why) como Brady, Larry Sullivan (Big Little Lies) como Doug, October Moore (Baskets) como Vicky, y Larisa Oleynik (Mad Men) como Shawn.



Linda Gase (Still Star-Crossed) se presenta como showrunner y además será productora ejecutiva junto a Shelley Zimmerman, Brin Lukens y Rebecca Glashow, con Sara St. Onge (You Me Her) para dirigir los dos primeros episodios.



La sinopsis de la serie se presenta así: "Cuando tres chicas adolescentes de diferentes rincones de la cafetería de la escuela secundaria se encuentran en la misma reunión de Shoplifter, se forma una amistad que parecía poco probable. Elodie, la desdichada inadaptada, Moe, la misteriosa forastera, y Tabitha, la imagen imperfecta de la perfección, se encontrarán fortalecidas la una a la otra a medida que lidian con problemas familiares, el drama de la escuela secundaria y el complicado dilema de tratar de encajar mientras anhelan escapar."