Juego de Tronos: Naomi Watts se suma al reparto de la precuela en un papel de relevancia

La precuela de la serie de televisión 'Juego de Tronos' va cobrando forma día a día. Ahora además con la confirmación de la actriz Naomi Watts para uno de los papeles principales de la misma. Contando, una vez más, con George RR Martin supervisando el proyecto general.

31 de octubre de 2018 - Mark Silverman

La actriz Naoimi Watts (21 gramos, King Kong, Mulholland Drive) ha firmado para desempeñar un papel principal en la serie de precuelas de Juego de tronos de HBO. Aunque el personaje que Watts interpretará no tiene nombre, se la describe como "una persona carismática que esconde un oscuro secreto".



Aparentemente, HBO está en el proceso de elegir numerosos papeles secundarios mientras también busca un director. Se espera que el programa que aún no tiene título comience a rodarse a principios del próximo año.



Los detalles específicos de la trama todavía no fueron revelados, pero sí sabemos que la historia de precuela girará en torno al descenso desde la Era de los Héroes hasta la Larga Noche.



Jane Goldman (Kingsman: El Servicio Secreto, X-Men: Primera Clase, Kick-Ass) trabajará junto con el autor George R. R. Martin para el desarrollo de la nueva serie de HBO.



El argumento de la precuela se presenta así: Tuvo lugar miles de años antes de los eventos de Juego de tronos, la serie narra el descenso del mundo desde la edad de oro de los héroes hasta su hora más oscura. Y solo una cosa es segura: desde los horribles secretos de la historia de Westeros hasta el verdadero origen de los caminantes blancos, los misterios del Este, hasta los Starks de la leyenda ... no es la historia que creemos saber. "