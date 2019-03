The Walking Dead: Llega el invierno en nueva imagen de la temporada final

La novena y última temporada de la serie de televisión 'The Walking Dead' sigue calentando motores de cara a su debut. Ahora podemos ver una nueva imagen con uno de sus protagonistas.

25 de marzo de 2019 - David Ackerman

La nueva temporada de la serie de televisión 'The Walking Dead' contará con llamativas novedades. Todo de cara a su desenlace como uno de los argumentos de mayor impacto en los últimos años.



Como por ejemplo la vuelta del actor Jon Bernthal, quien estará presente en varios episodios de la novena temporada de 'The Walking Dead'. Desde que Shane fue visto por última vez como un zombi derrotado por Carl Grimes después de que Rick matara a su amigo antes de que Shane pudiera seguir adelante con su plan de matar a Rick, queda patente que la aparición de Bernthal en la novena temporada será un flashback o posiblemente una alucinación del propio Rick.



Otro de los puntos fuertes de la serie será precisamente la salida de Rick (personaje interpretado por el actor Andrew Lincoln). También de cara a los nexos con 'Fear The Walking Dead', la exitosa serie spinoff de la obra de Robert Kirkman.