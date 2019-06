Juego de Tronos: Primera imagen de la precuela

La esperada (o no) precuela de 'Juego de Tronos' ya comenzó su rodaje. Eso se anuncia desde HBO. El proceso de filmación se sitúa en sus primeras etapas en Irlanda del Norte.

19 de junio de 2019 - David Ackerman

Tras el sonado final de la serie de televisión 'Juego de Tronos' llega el momento de hablar de su precuela. La cual fue anunciada hace varios meses y que ahora va cobrando forma con el inicio de su proceso de filmación en los mismos estudios principales donde se desarrolló la serie originaria.



HBO ha compartido una imagen de la producción que aún presenta a un misterioso personaje a caballo, a punto de atravesar un paisaje congelado.



Los detalles específicos de la trama para el espectáculo, titulado tentativamente The Long Night, permanecen ocultos, pero sabemos que se establecerán aproximadamente 5.000 años antes de los eventos de la serie de televisión 'Juego de Tronos'.



Jane Goldman (X-Men: First Class) está a bordo como showrunner, mientras que S.J. Clarkson (Jessica Jones) dirigirá el piloto.



El elenco está encabezado por Naomi Watts, a la que se unirán Naomi Ackie, Denise Gough, Miranda Richardson, Josh Whitehouse, Jamie Campbell Bower, Sheila Atim, Ivanno Jeremiah, Alex Sharp y Toby Regbo en papeles aún no revelados.